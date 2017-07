G20 Amburgo, tensioni per il summit dei grandi della Terra

Al via il G20 di Amburgo, inaugurato, per così dire, da una stretta di mano tra il presidente Americano, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin. E' la prima volta per i due leader. Ma il summit tra i grandi della Terra è iniziato con nuove tensioni. Questa mattina, la polizia tedesca è intervenuta con gli idranti per disperdere i manifestanti. E quella di ieri è stata una notte di scontri: 111 i poliziotti feriti. Gli organizzatori delle proteste parlano di numerose persone ferite tra i contestatori. Un messaggio di pace è stato inviato da Papa Francesco. Secondo il Pontefice, è necessario dare priorità ai poveri, ai profughi, agli esclusi. “Abbiamo il dovere di essere uniti contro il terrorismo”, ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al suo arrivo. Proprio a questo tema è dedicata la prima sessione del G20.