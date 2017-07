L'impegno di San Marino all'Osce, al centro questioni come la pena di morte e le migrazioni

Il tema che preoccupa di più gli Stati europei resta quello delle migrazioni: un argomento al centro di summit internazionali, vertici e studi che non ha ancora trovato una soluzione e che preoccupa i Paesi che si trovano ad affrontarlo. Se ne è occupata, a Minsk, l'assemblea Osce a cui partecipa il Titano con una delegazione composta da Luca Santolini, Oscar Mina e Margherita Amici. Ma quella dei migranti è solo una delle problematiche su cui si è lavorato. Al centro, oggi, questioni come lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso i siti internet, il pericolo di reintroduzione della pena di morte in Stati che l'hanno abbandonata e il multiculturalismo.



Nel servizio, l'intervista a Margherita Amici, membro della Commissione Democrazia e Diritti Umani Osce