Notte rosa, da Rimini un messaggio contro il terrorismo

Tra poche ore la costa, da Comacchio a Pesaro, unita dal colore rosa. Tutto pronto per la tre giorni di eventi che vuole dare un messaggio di positività, contro il terrorismo. Verso il rosa del Capodanno dell'estate, che da oggi a domenica invita a vivere “together”, per dirla con la parole d'ordine dell'edizione 2017, concerti, fuochi d'artificio, festival in piazza “E' il colore dell'amicizia, della felicità e di tutto ciò che racchiude positività e delicatezza. Il rosa, in tutte le sue tonalità, si contrappone con forza al nero, che ricorda invece la paura, il disorientamento, la diffidenza verso l'altro” ci vogliono rinchiudere in casa, noi scendiamo in piazza, su questo aspetto ha insistito il sindaco Andrea Gnassi nel giorno della presentazione. Ed anche il rock si veste di rosa: tra i big dei concerti gratuiti i Litfiba che nel cuore di Rimini tra qualche ora eseguiranno vecchi successi ma anche pezzi dell'ultimo progetto discografico che affronta il tema forte ed attuale del terrorismo.

Dalla riviera quindi un messaggio contro la paura -E le misure per garantire la sicurezza sono ovviamente adeguate. 140 uomini per per la sicurezza Tra queste vedete blocchi di cemento per prevenire l'arrivo di veicoli sulla folla,

Milioni di persone attese per un prodotto turistico, il fatturato – realizzato in 11 anni di edizioni- è di due miliardi e mezzo Ed è caccia all'ultima camera negli hotel della Riviera, come conferma Patrizia Rinaldis, presidente Aia.

Non solo evento o turismo. La notte rosa è anche evento mediatico che vuole raccontare un divertimento lontano dallo sballo, dalle stragi del sabato sera, che prende le distanze dal divertimentificio. Qualche giorno fa in prefettura la firma del protocollo anti sballo, con al avolo anche i gestori dei locali. per un divertimento in sicurezza. E intanto la Riviera alza il volume contro il terrorismo. Dal rock al jazz con circa 400 eventi che animeranno la costa da Comacchio a Pesaro: 16 località coinvolte 140 artisti per oltre 40 concerti, un programma che si apre anche ai più piccoli e che arriva all'alba. Per tutti lo spettacolo dei da fuochi d'artificio, da guardare dalla spiaggia. A mezzanotte, per brindare -insieme- al Capodanno dell'estate.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, presidente Aia ed a alcuni fan dei Litfiba