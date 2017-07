Un progetto europeo per contrastare l'omofobia nello sport

Outsport è stato presentato alla Camera dei Deputati da Aics, Associazione italiana cultura sport

Stop all'omofobia nello sport. Nasce Outsport, primo progetto europeo di ricerca e sensibilizzazione contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere. La presentazione alla Camera dei Deputati.



Non se ne parla, ma il problema esiste: oltre metà della popolazione Lgbti in Europa non esprime il proprio orientamento sessuale per paura di discriminazioni in certi luoghi, come circoli e club sportivi. L'Aics, Associazione italiana cultura sport, presieduta dal deputato di Forlì Bruno Molea, è stato il primo ente ad aver attivato al suo interno un dipartimento Lgbti, denominato Gaycs.

Outsport si presenta come progetto di contrasto all'omo-transfobia nello sport e attraverso lo sport: durerà 3 anni, coinvolge 5 Paesi europei, oltre a Italia anche Scozia, Germania, Austria, Ungheria. Partirà la campagna di comunicazione a livello europeo, ci sarà anche un inno ufficiale interpretato dall'italiana Cecile, già nota per aver cantato a Sanremo il brano “N.e.g.r.a.”.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Bruno Molea, deputato Civici e Innovatori