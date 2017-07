Domani la dichiarazione di Minsk, si chiede di rafforzare il ruolo dell'OSCE

A Minsk prosegue la 26^ sessione annuale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, al quale partecipa la delegazione sammarinese composta dai consiglieri Margherita Amici, Luca Santolini e Oscar Mina. Domani mattina l'elezione del Presidente e l'adozione della Dichiarazione di Minsk

Il lavoro delle commissioni si è concluso oggi: quanto approvato confluirà nella dichiarazione finale, che sarà adottata domani. Forte l'invito agli stati membri per la tutela delle risorse idriche minacciate dai cambiamenti climatici della Commissione Tecnologia e Ambiante, ai cui lavori ha partecipato il consigliere Luca Santolini. La condanna alla pedopornografia su internet e allo sfruttamento sessuale dei minori all'ordine del giorno della commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie, di cui è membro il consigliere Margherita Amici, commissione che ha chiesto all'unanimità l'abolizione della pena di morte per tutti i tipi di reato. La questione Ucraina infine uno dei temi affrontati dalla Commissione Affari Politici e sicurezza

Tra le proposte il rafforzamento del ruolo dell'OSCE in materia di lotta al terrorismo, con misure per ostacolare il trasporti di armi, persone e risorse contro la minaccia terroristica. Domani l'adozione della dichiarazione di Minsk

Nel video l'intervista a Oscar Mina, membro affari Politici e Sicurezza OSCE