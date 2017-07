Migranti in Ungheria: vite bloccate da un muro di filo spinato

In Ungheria il limbo dei migranti, bloccati lungo la rotta balcanica dietro al filo spinato. L'intervista a Sylvie Bollini, impegnata, per San Marino, nel Consiglio d'Europa.

Partono verso un futuro ignoto che sperano sia migliore del passato e si bloccano davanti a un muro di filo spinato elettrificato. Sono gli uomini, le donne e i bimbi in viaggio per una delle vie della più imponente migrazione degli ultimi anni. Al confine tra Serbia e Ungheria, lungo la “rotta balcanica” ormai chiusa, il loro cammino si ferma in campi predisposti che sono stati definiti veri e propri “campi di detenzione”, come spiega Sylvie Bollini, rappresentante del comitato del Consiglio d'Europa contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori.



Bollini si trova in due aree di transito ungheresi per monitorare la situazione dei minori accompagnati e non accompagnati. Si stima che, dei richiedenti asilo in quella zona, il 41% siano bambini e il 33% donne. Meno del 10% delle richieste viene accettato. I respinti rischiano di essere rimpatriati, oppure di finire di nuovo in Serbia o in Bulgaria.



mt



Nel servizio, l'intervista a Sylvie Bollini del comitato del Consiglio d'Europa contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori