La Notte Rosa si conferma il Capodanno dell'estate

Nuovo successo di pubblico per la Notte Rosa 2017, il Capodanno dell’estate italiana festeggiato da Comacchio a Pesaro, lungo 130 chilometri di costa adriatica.



Secondo gli organizzatori la festa - dedicata quest’anno allo stare insieme (“Together” il claim scelto) e che proseguirà fino a domenica - registrerà in tutto il weekend la presenza di circa due milioni e mezzo di partecipanti, per un giro d’affari superiore ai 200 milioni di euro come indicato dall’Osservatorio turistico dell’Emilia Romagna realizzato dall’Unioncamere regionale in collabarazione con Trademark Italia.

“Ancora una volta - dichiara l’Assessore al Turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini - la Notte Rosa si è confermata una grande festa popolare apprezzata da un grande pubblico. Ne siamo orgogliosi. Far festa assieme, in tutta sicurezza e contro ogni paura, è la forza di questa terra dove enti pubblici e operatori economici hanno dato il meglio spalancandosi al mondo. In questo contesto un ringraziamento particolare va indirizzato a tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso per la riuscita dell’evento”.

"In questi dodici anni - afferma il Presidente di Destinazione Romagna Andrea Gnassi - la Notte Rosa ha saputo cambiare, riaffermarsi, crescere, fino a diventare l’unico evento in Italia che unisce, insieme, più territori per generare economia e lavoro attraverso un prodotto immateriale. La Notte Rosa porta immagini, persone, fotografie e colori della Romagna nel mondo. Riesce ad esprimere il nostro carattere di complicità, cordialità, reciprocità, sorriso, voglia di incontrarsi. La Romagna è l’unica grande destinazione italiana capace di raccontare, attraverso il rosa, il suo carattere”.

“Dopo dodici anni nuovamente - commenta a sua volta la presidente di Apt Servizi Liviana Zanetti - la Notte Rosa è stata un successo vissuto e partecipato insieme. La Notte Rosa è un evento straordinario e unico, contro ogni paura, che è possibile realizzare solo qui, in questa terra con l’anima e il sorriso, accogliente e ospitale, aperta al mondo”.

La musica, come sempre, è stata la grande protagonista della Notte Rosa 2017 con un cartellone di concerti di numerose star dello spettacolo tra cui Samuele Bersani, The Kolors, Paola Turci, i Litfiba, Silvia Mezzanotte, Flavio Boltro e Danilo Rea, Thegiornalisti, Daddy G dei Massive Attack, e ancora Lillo & Greg di Rai Radio2 “610”, Teresa De Sio, Nina Zilli, Francesco Renga, Ermal Meta, i Ricchi e Poveri, Rossini Pop Orchestra, The Grammar School.

Come ogni anno il filo conduttore del Capodanno dell’estate italiana sono state le centinaia di “feste in rosa” organizzate nei 130 chilometri della Riviera dove ristoratori, bagnini, gestori di pub e locali pubblici hanno messo in campo il meglio della loro creatività. Spazio anche ai più piccoli con le tante iniziative della “Notte Rosa dei bambini” promossa da Bellaria-Igea Marina.

Per la prima volta, nella Notte Rosa 2017, c’è stata la collaborazione con il “Santarcangelo Festival” che, fino al 9 luglio, propone lo spettacolo R.OSA - performance interattiva che porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del suo ruolo sociale, ispirandosi alle immagini di Botero - e grande successo per il “Rimini International Bartender”, la sfida tra barman internazionali per creare il drink dell’estate impiegando, come base, il Pignoletto Frizzante dei Colli Bolognesi.

Il Capodanno dell’estate italiana - ieri sera a mezzanotte uno straordinario spettacolo di fuochi artificiali ha illuminato tutta la costa - è stato seguito da giornalisti italiani ed esteri. Con il coordinamento di Apt Servizi hanno partecipato alla Notte Rosa, e sono stati coinvolti in tour alla scoperta del territorio regionale, i reporter russi Arseny Oganesyan (direttore generale del quotidiano “Izvestiya” con 140mila copie di diffusione), Tatiana Ignatova (direttrice del canale televisivo “TPO” trasmesso in Russia e Bielorussia con 30milioni di spettatori mensili), Aleksandr Bunin (popolare voce di radio “Serebryany” seguita ogni settimana da un milione e 186mila ascoltatori). Presenti anche i giornalisti di diversi quotidiani irlandesi: John Francis (“Sunday Indipendent”, 191.594 copie di diffusione), Annenarie O’Connor (“The Examiner”, 30.090 copie), Katie O'Neail (Irish Daily Mail, circa 50.000 copie)



