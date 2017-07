Siria: dalle 12 di domenica il cessate-il-fuoco

Da domani inizierà il cessate-il-fuoco nel sud-ovest della Siria. E' uno dei risultati raggiunti nel complesso G20 di Amburgo. Protagonisti dell'accordo sono stati i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump, e della Russia, Vladimir Putin, in un incontro durato due ore.



I due leader si sono stretti la mano. E' la prima volta per entrambi. Un segnale di distensione dopo un periodo di tensioni tra i due Paesi. Proprio in Siria, i due Stati hanno sostenuto parti differenti del conflitto, con la Russia dalla parte del presidente siriano Bashar Assad e gli Usa a favore dei ribelli.



Da mezzogiorno di domani, ora di Damasco, inizierà la tregua in un'area vicina alla Giordania (che ha preso parte all'intesa). E in queste ore, in Iraq, è stata ripresa la città vecchia di Mosul. Si riduce, così, il controllo dell'Isis.



mt