Di Ucraina si è parlato ad Amburgo ed a Minsk. Nella sua corrispondenza Victoria Polischuk si sofferma anche sulla morte del giornalista Andrea Rochelli, le due inchieste- quella italiana e quella ucraina- viaggiano per il momento su posizioni molto distanti

I leader di Francia, Russia e Germania insistono su un cessate il fuoco a Donbass all'interno del quadro degli accordi di Minsk. La ricerca per via diplomatica di risolvere il conflitto in Ucraina è stato uno degli argomenti principali della colazione ufficiale di Amburgo oggi nell'ambito della riunione del G20.

La “tregua del pane” istituita per il tempo della raccolta nella zona ATO, non è stata rispettata. Le bande terroristiche continuano con le provocazioni. Negli ultime 24 ore hanno forzato le posizioni delle forze armate di Ucraina per 22 volte, così come riporta il centro di stampa della sede ATO. Di conseguenza, due soldati ucraini sono stati feriti.

La morte del giornalista italiano Andrea Rocchelli, che è avvenuta tre anni fa a Donbass, è nuovamente al centro delle notizie dei media ucraini. Come sapete, la scorsa settimana a Bologna, è stato arrestato l'italo ucraino Vitaly Markiv, che si era arruolato nei battaglioni volontari della Guardia Nazionale. Si ipotizza sia coinvolto in quell'episodio. L'ufficio del pubblico ministero della città di Pavia ha sollevato sospetti in questo senso .

Il 24 maggio 2014, un gruppo di giornalisti stranieri finì sotto il fuoco di mortaio nei pressi di Slov'yansk, nella regione di Donetsk.

Il fotografo Andrea Rocchelli e il suo interprete russo Andrew Mironov vennero uccisi. Per la polizia italiana venne aperto il fuoco indiscriminatamente. Secondo l' indagine ucraina, la morte dei due giornalisti avvenne a seguito del tiro di artiglieria di truppe russe-terroriste. In quel momento, i soldati del battaglione volontari, in cui Vitaliy Markov combatteva, non erano armati di mortai.



È noto che Rocchelli lavorò nella cosiddetta "zona grigia", senza concordare questa visita con le Autorità ufficiali dell'Ucraina. Il territorio non era allora controllato dalle forze armate. L'inchiesta continua.

Victoria Polischuk