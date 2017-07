"La Collina in rosa": Falciano in festa tra musica e barzellette

Ieri, nell'area polivalente del “Parco degli Ulivi” di Falciano, “La collina in rosa”: una serata all'insegna del divertimento, e dello stare insieme, organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle con la collaborazione della Coop Folgore. Protagoniste dell'evento le barzellette di Nevio Bedin e la musica del dj Gilberto Gattei. Numerosi gli intervenuti, molti con gadget in rosa, in occasione del cosiddetto “Capodanno d'estate”.