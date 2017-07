Tregua in Siria, Trump: "Ora lavoro costruttivo con Russia"

L'accordo tra Usa e Russia per una tregua nella Siria meridionale è scattato alle 12 ora locale. Il cessate il fuoco era stato annunciato dopo l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, a margine del G20 di Amburgo. 'Ora è tempo di andare avanti e di lavorare in modo costruttivo con la Russia!, ha twittato Trump. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Farnesina, che ha definito la tregua un passo importante. Ma un monito è arrivato da Israele. 'Non venga consentita 'la presenza dell'Iran nel territorio siriano', ha chiesto il premier Netanyahu. 'Mosul liberata', dall'Iraq il primo ministro, Haidar al Abadi, ha dato l'atteso annuncio ufficiale della vittoria sull'Isis.