Fascismo, sindaco Gnassi: “È il momento giusto per combattere l'apologia”

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi saluta con soddisfazione l'approdo in Parlamento della proposta di legge di Emanuele Fiano (Dem) contro l'apologia del fascismo: “Triste che ci siano voluti 70 anni, ma il momento è quello giusto”. “Tuttavia – aggiunge all'Agenzia Dire - non saranno rari gli interventi di partiti e movimenti che vorranno prendere le distanze".

Non è la prima volta che Gnassi interviene sull'argomento; già due anni fa si era mosso, sottoponendo ai parlamentari italiani la necessità di intervenire per “ampliare, aggiornare e rendere più stringente" la legge Scelba del 1952, anche tramite il divieto di realizzare e vendere gadget e immagini.

Oggi scatta l'iter della legge Fiano, con cui si potrà punire l'apologia con la reclusione da sei mesi a due anni con l'aggravante per il web. "Se a livello normativo si tratta di un risultato importantissimo - afferma il primo cittadino riminese - tanto rimane ancora da fare sul versante educativo".