A Roma turismo in crescita: +2,8% di arrivi, soprattutto stranieri

Buona la richiesta per le card turistico culturali e nascerà un grande portale per i visitatori

Cresce il turismo a Roma, soprattutto straniero: 5,4 milioni di arrivi e 13 milioni e mezzo di presenze solo nei primi cinque mesi dell'anno.



Crescono gli arrivi nella Capitale, del 2,8%, e anche le presenze registrano un 2,5% in più, rispetto agli inizi del 2016. In termini numerici, 5,4 milioni di arrivi e 13 milioni e mezzo di presenze nei primi 5 mesi dell'anno.

Sono soprattutto le domande di turisti stranieri ad aumentare: +3,24% di arrivi e +3,11% di presenze. La rete dei Punti informativi turistici si conferma il principale punto di informazione: il numero di contatti registrati è in crescita costante, dopo i 3 milioni e mezzo di contatti del 2016, nei primi tre mesi del 2017 ce n'erano già 805mila, +1,4%.

Anche nel 2017 si conferma il successo delle card turistico-culturale di Roma, che offrono agevolazioni economiche e servizi e che facilitano la visita della città. Le due versioni di Roma Pass, da 72 e da 48 ore, si completano con la RomaMap: si scarica un'applicazione gratuita, Charta Roma, e i possessori della Roma Pass potranno inquadrare col loro tablet o smartphone la mappa inserita nel kit e visualizzare le riproduzioni in 3D, con video, audio e immagini di Colosseo, Campidoglio e Musei Capitolini; Ara Pacis; Castel Sant'Angelo, Piazza San Pietro, Piazza Navona e Fontana di Trevi. Roma si doterà infine di un grande portale del turismo che nascerà dall'evoluzione dell'attuale www.turismoroma.it : l'idea è integrare il patrimonio di informazioni presente sulla banca dati 060608.it col sito web dedicato alla Roma Pass: nei primi cinque mesi del 2017 i due siti hanno registrato quasi 2 milioni di visite, 12.000 al giorno.



Francesca Biliotti