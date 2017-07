Università: in una tesi di laurea la mappa della 'salute' delle strade sammarinesi

Delle tratte analizzate, 36 sono state promosse. 14, invece, sono in condizioni critiche.

Strade dissestate, scivolose, da rifare. Ora l'Azienda per i lavori pubblici ha uno strumento in più per sapere dove e come intervenire per fare manutenzione stradale. Si tratta di una mappatura della condizione delle vie di percorrenza messa a punto dal team di Ingegneria Civile dell'Università di San Marino in collaborazione con l'Azienda.



Il lavoro è contenuto nella tesi di laurea magistrale di Laura Belmonte, studentessa di San Mauro Pascoli neo laureata in Ingegneria civile.



60 i chilometri di vie controllati. Lungo la superstrada sono stati utilizzati un georadar, per analizzare gli strati sotto il suolo, e uno strumento laser, per capire il livello di scivolosità dell'asfalto. I risultati saranno trasmessi all'Aaslp.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Laura Belmonte (autrice della tesi) e ad Andrea Grilli (docente di Ingegneria Civile)