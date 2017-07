Caldo e siccità: allerta massima per incendi boschivi, i consigli per evitare pericoli

La Protezione Civile è nella fase di massima attenzione.

“Temperature estreme”: un termine che appare sempre più spesso nei bollettini meteo e negli avvisi di allerta, compreso l'ultimo diffuso dalla Protezione Civile e valido fino a tutta la giornata di domani. Con un'estate più calda del normale e piogge quasi assenti, aumenta il rischio di incendi boschivi.



A causa del vento, poi, un piccolo focolaio è in grado di propagarsi in modo incontrollato. Per questo, è necessaria la collaborazione di tutti.



Pietro Falcioni, della Protezione Civile sammarinese, ricorda che in questo periodo è vietato accendere fuochi. Attenzione anche ai barbacue: bisogna accertarsi che le ceneri siano spente. Evitare, poi, di gettare mozziconi di sigaretta a terra o parcheggiare l'auto vicino ad erba secca.



In caso di avvistamento di un focolaio o di un incendio, il consiglio è di chiamare subito i numeri 115 oppure 0549 887777.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Pietro Falcioni (Protezione Civile San Marino)