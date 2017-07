Meteo: giovedì previsto un calo delle temperature, ma niente pioggia

Caldo e vento ci accompagneranno ancora per qualche ora. Situazione stazionaria per oggi e domani con temperature alte soprattutto sulle pianure centro orientali e sulla fascia costiera dell'Emilia-Romagna. Poi, da giovedì, qualcosa cambierà, quando i venti di libeccio lasceranno spazio a venti più freschi di bora da est. Si prevede quindi un weekend più mite con temperature che torneranno nella norma del periodo. Continua invece la grave siccità: non si preannunciano infatti precipitazioni sul nostro territorio. Da questo punto di vista va meglio al nord dove i temporali diverranno gradualmente più frequenti, soprattutto sull'arco alpino e prealpino.