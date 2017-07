Meteo: da giovedì le temperature scenderanno di 5-6 gradi

L'agognata svolta meteo rimane un miraggio perché l'aria proveniente da nord dirotterà il fresco verso i Balcani. Le temperature, abbondantemente superiori alle medie stagionali, registreranno comunque una generale contrazione nel corso del weekend. Il caldo ha infatti raggiunto il suo picco massimo. Sulle Alpi e fino in pianura si verificheranno nuovi temporali per ulteriori infiltrazioni d'aria più fresca. Questo determinerà, come detto, un generale abbassamento delle temperature che si percepirà maggiormente sulla costa adriatica e al Sud. Nella giornata di venerdì i temporali si potranno affacciare anche nelle aree appenniniche tra Toscana, Marche e Umbria.