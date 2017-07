Turismo: il tesoro dell'Adriatico

Tanti i tesori romagnoli dell'Adriatico. Ad appena pochi metri dal bagnasciuga avvengono i primi interessanti incontri, dai cavallucci marini alle anemoni di mare, alle piccole orate e spigole che frequentano le scogliere. Naturalmente ci si può imbattere anche in qualche medusa, potenzialmente fastidiosa ma sempre di grande fascino.



Per gli esperti di immersioni, il “paradiso” è a 12 miglia dalla riva. Occorre chiedere un permesso alla Capitaneria di Porto di Ravenna per poter attraccare la barca o il gommone alle boe che consentono l'ormeggio. E quindi godere dell'incantevole ricchezza delle specie ittiche che popolano il Paguro, il relitto della piattaforma metanifera dell'Agip, affondata al largo della costa ravennate nel 1965 e oggi diventata un 'reef' artificiale di incredibile bellezza. Qui, oltre a numerose specie di molluschi, comprese pregiatissime ostriche, si possono ammirare anche pesci mediterranei. Uno straordinario spettacolo che si apre ad appena trenta metri di profondità.