13 luglio del 1942: Harrison Ford raggiunge quota 75 anni e i suoi film fanno di lui uno degli attori più amati di sempre

Tra la fine degli anni 1970 e l'inizio degli anni 1990, ha partecipato ad alcuni dei film statunitensi di maggiore successo di quel periodo. Molti dei personaggi interpretati da Ford consistono in eroi duri, decisi ma sempre lievemente autoironici, tra i quali i più noti sono il contrabbandiere spaziale Ian Solo nella serie di Guerre stellari di George Lucas, l'archeologo Indiana Jones nella tetralogia di film diretti da Steven Spielberg e prodotti dallo stesso Lucas, l'agente della CIA Jack Ryan in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo, e il cacciatore di replicanti Rick Deckard in Blade Runner di Ridley Scott.



La svolta di vita arriva grazie a George Lucas, che sceglie il giovane Harrison Ford da inserire nel cast di “American Graffiti”, che anticipa di poco il grande successo ottenuto con la saga “Guerre Stellari”.



Difficile dire quali film con Harrison Ford siano più amati: da “Blade Runner” a “Frantic”, senza dimenticare il mito di “Indiana Jones”, Harrison Ford è stato, negli anni e ancora oggi, uno degli attori più apprezzati dal cinema internazionale.



Ford ha ricevuto l'unica candidatura all'Oscar per il miglior attore per Witness - Il testimone nel 1986, oltre a quattro nomination ai Golden Globe e una ai Premi BAFTA.