Iss: emanato regolamento per l'assistenza privata non sanitaria

Norme di comporamento per le badanti. Emanato il regolamento dell'Iss per l'assistenza privata non sanitaria



All'ingresso dell'ospedale in bacheca ci sono gli elenchi ufficiali con le mansioni e le qualifiche offerte. Il Comitato esecutivo ha approvato il regolamento per l'assistenza privata non sanitaria nei reparti. Per poter svolgere il lavoro di badante, quindi, bisognerà essere iscritti nelle liste dell'ufficio del lavoro e seguire una serie di norme comportamentali. Le associazioni di volontariato, cooperative, agenzie sono tenute a stipulare un accordo con l'Iss.

Ci sarà un modulo da compilare ed un tesserino identificativo da tenere sempre con sè, fornito dal coordinatore del reparto.

E' vietato farsi pubblicità e assistere contemporaneamente più persone. Decisivo anche non interferire nelle funzioni e nelle attività del personale medico e infermieristico e non diffondere alcun dato sensibile.

Il regolamento prevede anche l'invio periodico da parte del coordinatore delle professioni sanitarie del flusso dei soggetti autorizzati.

Se non si rispettano queste regole l'allontamento è immediato. In caso di recidiva è prevista la sospensione definitiva.



