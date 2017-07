14 luglio 1963: Calimero esordisce in tv

«Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero» è l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello, che aveva per protagonista un piccolo pulcino, tutto nero e con un guscio d'uovo per cappello.



Comparso per la prima volta sullo schermo il 14 luglio del 1963, per reclamizzare un noto detersivo, Calimero era stato ideato dai fumettisti Nino e Toni Pagot, partendo dall'idea di un bambino piccolo e facile a sporcarsi, bisognevole quindi di pulizie. Essendo caduto nella fuliggine si sporca, diventa nero e non viene più riconosciuto dalla madre. Vive qualche piccola avventura, nella quale rimane sempre colpito negativamente, ma grazie al detersivo pubblicizzato, torna ad essere bianco, lindo e contento. La storica voce che lo rende popolare è di Ignazio Colnaghi.



La notorietà di Calimero è molto elevata per tutti gli anni Sessanta e almeno fino alla metà degli anni Settanta, tanto da far entrare nel lessico collettivo sia il nome del personaggio, sia alcune frasi celebri come "Eh, che maniere! Qui tutti ce l'hanno con me perché io sono piccolo e nero... è un'ingiustizia però". Protagonista in seguito di una serie di telefilm e di un cartone animato, Calimero è entrato nella lingua italiana come sinonimo di "perseguitato", di "vittima predestinata delle beffe altrui".