14 luglio: la Francia festeggia la presa della Bastiglia un anno dopo la strage di Nizza

Convergenze Trump-Macron nel giorno della festa nazionale.

Prime sintonie su temi spinosi come quelli del clima. Ci volevano i festeggiamenti del 14 luglio per arrivare a una piccola apertura sugli accordi di Parigi da parte di Donald Trump. Il presidente americano, ospite di Emmanuel Macron, ha annunciato che sulla questione “qualcosa potrebbe accadere”. In una conferenza stampa congiunta, Macron ha ricordato le divergenze di opinioni dei due Paesi ma ha riconosciuto la necessità di continuare a discutere.



La cerimonia si è aperta a Parigi agli Champs-Elysées. Nei cieli, aerei francesi e statunitensi. Dopo la sfilata, l'arrivo a Place de la Concorde, la Marsigliese e i festeggiamenti. Oggi si ricordano le vittime della strage che, a Nizza, esattamente un anno fa, portò alla morte di 87 persone. Morì anche Mohamed Bouhlel, tunisino residente in Francia che a bordo di un camion travolse la folla a Nizza sulla Promenade des Anglais. Tra i feriti, anche Dalila Staccoli, di Cattolica.



La lotta al terrorismo è stato uno dei punti trattati nell'incontro bilaterale Francia-Usa. Il presidente statunitense ha ribadito che, su questo, c'è una convergenza di vedute.



Mauro Torresi



Nel servizio, la testimonianza di Dalila Staccoli pochi giorni dopo l'attentato del 14 luglio 2016