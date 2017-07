Casale La Fiorina: non prima di fine anno l'accorpamento con la casa di Riposo Iss

Riunita la Consulta Sociale e Sanitaria

Riunita la consulta sociale e sanitaria, organismo consultivo del Congresso di Stato sugli strumenti di pianificazione sanitaria e socio sanitaria e sugli atti fondamentali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Sono stati presi in esame diversi temi tra cui il budget dell'Iss, il bilancio consultivo del 2016, il piano della formazione, il piano del personale e la questione del Casale La Fiorina.

In particolare, su quest'ultimo aspetto, è stato ascoltato il riferimento del dirigente del servizio di assistenza residenziale anziani, Cinzia Cesarini. Confermato l'accorpamento tra la Casa di Riposo dell'Ospedale e il Casale La Fiorina ma resta incerta la data in cui verrà effettivamente completata l'operazione. Non prima, in ogni caso, di fine anno. La Consulta – di cui fanno parte membri nominati dal Consiglio e proposti dai partiti e dalle parti sociali – ha preso atto inoltre degli sviluppi, in tema di formazione, dopo il recente incontro bilaterale italo-sammarinese, a livello ministeriale: i corsi che si terranno a San Marino – una volta formalizzate le necessarie procedure burocratiche – saranno validi per i crediti formativi anche per il personale medico italiano.



l.s.