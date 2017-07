Vaccini: gli studenti sammarinesi che vanno scuola in Italia dovranno attenersi alle norme d'oltreconfine

Il Segretario alla Sanità Santi: "L'Iss a disposizione per le profilassi obbligatorie, oppure si deve pagare la sanzione"

In Italia, proprio in questi giorni, è in discussione il decreto vaccini che ne rende obbligatori 10, per gli alunni e gli studenti fino a 16 anni. Come dovranno comportarsi gli studenti sammarinesi che frequentano istituti italiani? L'abbiamo chiesto al Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, ospite del tg San Marino nell'edizione delle 14.



Il voto finale al Senato del decreto vaccini è atteso per martedì prossimo. I vaccini obbligatori per gli under 16 saranno elevati a 10 e in assenza del certificato di vaccinazione i genitori dovranno pagare una sanzione da un minimo di 100 a 500 euro, ma non perderanno la potestà genitoriale, come invece era previsto nella versione originaria del decreto. A San Marino, come noto, la legislazione in materia è diversa da quella italiana. Come dovranno comportasi dunque gli studenti sammarinesi under 16 che vanno a scuola oltre confine?



In video le valutazioni del Segretario di Stato Franco Santi