Abusi online sui minori, Centro protezione e WeProtect di nuovo impegnati insieme

Attesa una Dichiarazione di Papa Francesco. Della task force globale fa parte anche San Marino

Nuovo importante appuntamento contro gli abusi sessuali online dei minori, promosso dalla Pontificia Università Gregoriana e dall'alleanza globale WeProtect, cui ha aderito, dallo scorso aprile, anche San Marino. Attesa anche una dichiarazione sulla dignità dei minori da parte di Papa Francesco.



Sono almeno 800 milioni i minori che utilizzano Internet nel mondo, esponendosi così a forme nuove di danno e abuso, come la provocazione online, il bullismo in rete, il ricatto sessuale e l'adescamento.

Come difendersi, e quali le ricerche e le conoscenze tecniche più aggiornate in questo campo? Se ne parlerà nel congresso internazionale “La dignità del minore nel mondo digitale” in programma il prossimo ottobre a Roma, ospitato dal Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana.

Lo comunica il Vaticano poiché, nell'occasione, è attesa una Dichiarazione in merito da parte dello stesso Papa Francesco. Partner del Centro è WeProtect, task force globale di cui anche San Marino fa parte, come dimostrato dalla recente partecipazione al convegno organizzato da Telefono Azzurro a Roma. La funzionaria del Dipartimento affari esteri Sylvie Bollini ha incontrato il presidente di WeProtect, Ernie Allen, e la baronessa Joanna Shields, sottosegretaria del governo britannico e ministra per la sicurezza in rete.

Baronessa che, in occasione del nuovo congresso internazionale, ha dichiarato come “la società interconnessa offra grandi possibilità ai minori, ma li espone anche a rischi che compromettono la loro sicurezza e il loro benessere. Per affrontare queste minacce globali serve un'ampia coalizione tra governi, leader religiosi, esperti del mondo accademico e delle imprese, nell'impegno comune per la protezione della dignità dei minori in quest'era digitale”.



