Marinai di salvataggio: attenzione alle condizioni del mare di domani

I marinai di salvataggio della provincia di Rimini invitano a tenere alta la guardia in vista delle previsioni meteomarine che per i prossimi giorni - e in particolare per domani - annunciano condizioni di mare formato e intense correnti. Così ricordano a tutti le regole basilari a cui ciascun bagnante deve attenersi per salvaguardare la propria sicurezza in mare: mai fare il bagno in assenza del servizio di salvataggio o durante la sua sospensione. Attenersi alle indicazioni fornite dai salvataggi: il suono del fischietto è un'inequivocabile segnale di pericolo a cui prestare la massima attenzione. Mai lasciare incustoditi i minori, mai nuotare da soli e non allontanarsi dalla riva perchè le correnti di risacca che trascinano al largo sono molto più forti appena superata la porzione di mare in cui le onde rompono e generano schiuma. Anche l'uso dei gonfiabili può rivelarsi pericoloso: possono indurre a sottostimare la reale pericolosità delle condizioni del mare e non sono assolutamente da considerarsi dispositivi di sicurezza affidabili