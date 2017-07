Una delle nostre "firme" Eraldo Pecci in scooter fino a Capo Nord

L'ex capitano del Bologna collabora con la San Marino Rtv - assieme al giornalista Italo Cucci - alla trasmissione sportiva "Campioni&Campioni" condotta da Roberto Chiesa

Voleva tornarci da solo e così ha fatto: Eraldo Pecci - una delle nostre "firme"- è partito ieri mattina per Capo Nord, in sella ad uno scooterone Yamaha 250 - portando con sè solo alcuni effetti personali. Dopo esserci già stato in passato "tre volte con tre donne della sua vita" - così ha dichiarato a Repubblica - questa volta è partito solo, dalla Romagna. Tre o quattro settimane di vacanza e tanta strada da percorrere "pianino", secondo i suoi ritmi: questo il programma di Pecci, che ha smesso di volare ormai da tempo, dopo una brutta avventura vissuta nel 1985 sull'aereo della sua squadra di allora - il Napoli - in mezzo ad una tempesta sulle Alpi.