Pensioni: tutti i dati aggiornati al 2016

Abbiamo raccolto i dati del 2016 divisi per scaglioni. 170 i milioni spesi l'anno scorso, negli ultimi due anni 214 nuovi beneficiari. 31 pensioni vanno oltre 4mila euro al mese.

170 milioni di pensioni pagate lo scorso anno, 7 milioni in più rispetto al 2015.

Ci sono 214 nuovi pensionati a San Marino negli ultimi due anni. Nel 2016 erano 9.220, nel 2015 9.006.

Sono aumentate di 164 quelle erogate ai residenti: nel 2015 6.590, l'anno scorso 6.754

89 in più le pensioni ai non residenti: 1.575 nel 2015,1.664 nel 2016. Questo dato non tiene conto di quelle sociali o privilegiate.

Se guardiamo al totale la fascia più corposa è quella che va fino a 1045 euro: sono 2861 le persone in totale.

Cerchiamo di tracciare un quadro del pensionato tipo residente a San Marino. Abbiamo già detto che ci sono più beneficiari nella fascia più bassa:

1647 sono residenti ed hanno una pensione media di 847 euro.

15 in meno ,(1632), quelli che vivono con 1.750 euro al mese

Al terzo posto la fascia minima fino a 1500 euro. Sono 1489 e percepiscono 1.277 euro di media.

Ultima fascia significativa dai 2mila ai 2500, sono 1141 ed hanno 2.224 euro di cui disporre.

Se consideriamo i non residenti la fetta più grossa porta a casa 461 euro e sono 1199

Poi gradualmente i beneficiari scendono all'aumentare degli importi

245 vivono con 1243 euro, 135 con 1.719

Solo 51 superano i 2mila.

In totale l'Iss eroga 848 pensioni tra i 2500 ai 4mila. Sono 31, le cosiddette pensioni d'oro, quelle che volano oltre i 4mila euro e 30 vanno ai residenti.



Valentina Antonioli