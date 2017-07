Rimini: in 1200 a correre all'alba per solidarietà

Erano in 1200 questa mattina, puntuali alla seconda Run Rise Rimini for Mutoko, per provare la sensazione di correre o camminare guardando il sole sorgere. Due i percorsi da 3 e 6.5 km. Con colazione finale. Si sono dati appuntamento al bagno 34 di Rimini alle ore 5.40 circa per poi dirigersi verso pista ciclabile e battigia.

L'intero incasso dell'evento verrà destinato ai viaggi dei bambini di Operazione Cuore, all'acquisto di medicinali per l'ospedale di Mutoko e al Comune di Montegallo recentemente colpito dal terremoto che ha devastato il centro Italia.