Rimini Summer Pride: dopo il "no" al patrocinio di Riccione proseguono polemiche

Tra le adesioni alla manifestazione per i diritti LGBT anche la Cirinnà. Dopo le critiche da parte dell'Arcigay Rimini, il sindaco Renata Tosi auspica un chiarimento con gli organizzatori

Sta facendo discutere il "no" del sindaco Tosi, al patrocinio del Rimini Summer Pride. Una decisione – è stato chiarito dall'amministrazione riccionese – adottata alla luce del regolamento comunale, che prevede la concessione del patrocinio unicamente per iniziative che coinvolgano la comunità locale, o che – se si svolgono fuori dal territorio - abbiano “rilevanza per la città, promuovendone l'immagine, il prestigio, la cultura, l'arte e le tradizioni”. Argomenti definiti “pretestuosi”, però, dall'Arcigay di Rimini, che ricorda invece l'appoggio – all'evento - ricevuto da quasi tutti gli altri Comuni della Riviera. La manifestazione a sostegno dei diritti LGBT – che si terrà il 29 luglio -, lo scorso anno vide la partecipazione di 10.000 persone secondo gli organizzatori, meno di un quarto per la Questura; e, per questa edizione, conta sull'adesione di Monica Cirinnà. “Ci sentiranno fino a Riccione”, ha postato sui social la senatrice, che ha promosso la legge sulle unioni civili. Renata Tosi auspica comunque, quanto prima, un chiarimento con gli organizzatori.