Turismo: online bando pubblico per servizi consulenza strategica

Sono online i racconti di viaggio di 12 travel blogger internazionali che hanno partecipato a Blogville 2017, il progetto digitale lanciato 5 anni fa dall'apt emilia romagna e al quale l'Ufficio del Turismo collabora dal 2013.

E' partita dal 7 luglio la campagna dedicata agli itinerari outdoor lanciata da iAmbassador, network di influencer internazionali.

Si possono vedere foto e video di travel blogger olandesi, tedeschi, argentini, britannici e canadesi che per quattro giorni hanno visitato Titano e Emilia Romagna tra percorsi artistici e enogastronomici.

Si possono seguire anche attraverso #VisitSan Marino.

L'ufficio del turismo ha pubblicato anche il bando per l'affidamento dei servizi di consulenza per il piano strategico 2018.2022, per la promozione triennale 2018-2020, per quella annuale del 2019 e per il rilancio dell'osservatorio.

Obiettivo riqualificare e diffondere l'immagine della destinazione turistica san marino, strategia che rientra anche nel progetto di internazionalizzazione del governo che ha aperto anche dei canali di promozione attraverso i corpi consolari e diplomatici.

Il bando scade il 18 agosto alle 14.



