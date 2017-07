Ucraina: in corso le esercitazioni militari Sea Breeze 2017

la corrispondenza di Victoria Polischuk

La Sicurezza Nazionale e il Consiglio di Difesa hanno deciso di introdurre controlli biometrici per gli stranieri che entrano in Ucraina, per i russi, inoltre è previsto un sistema di registrazione prima dell'ingresso. Queste misure sono state prese per esigenze di sicurezza, “per proteggere il Paese dall'ingresso di terroristi, sabotatori, spie, criminali e migranti illegali nel territorio. Le nuove regole potrebbero essere applicate dal 1 gennaio 2018. Per ragioni di sicurezza, 16 Paesi stanno conducendo le esercitazioni militari Sea Breeze 2017. Le esercitazioni continueranno fino al 23 luglio nella parte nord-occidentale del Mar Nero, così come nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. L'obiettivo delle esercitazioni è l'organizzazione di una forza marittima multinazionale di sicurezza in un'area di crisi. Sea Breeze si tiene in Ucraina sin dal 1997. Gli organizzatori delle esercitazioni sono Ucraina e Stati Uniti. Nel frattempo si è tenuto a Kiev il 19esimo summit Ucraina-UE. Nel corso del Summit è stata salutata l'avvenuta ratifica dell'Accordo di Associazione e l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dei visti per i cittadini ucraini. L'11 luglio l'Accordo di Associazione è stato infine ratificato. E' passato esattamente un mese dall'entrata in vigore del regime di visti liberi tra l'Ucraina e l'Area Schengen. Secondo le statistiche del servizio statale di frontiera, circa 100.000 cittadini ucraini hanno visitato i Paesi europei senza visto, e a soli 50 è stato negato l'ingresso. In genere ciò è successo a coloro che non hanno spiegato i motivi del viaggio, o che non hanno presentato conferme della loro capacità finanziaria.



Le destinazioni turistiche più popolari sono l'Olanda, la Polonia, il Belgio, la Germania, l'Austria, l'Ungheria e gli Stati baltici.