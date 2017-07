Usa, incendio in un grattacielo ad Honolulu: almeno 3 morti

In fiamme anche un palazzo nel centro di Londra

Almeno tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite in un incendio che e' divampato al 26/o piano di un grattacielo ad Honolulu, capitale delle Hawaii. Centinaia di persone sono fuggite mentre le fiamme si espandevano dai piani alti di un enorme complesso di appartamenti. Secondo le autorità locali, l'edificio non aveva sistemi antincendio. Anche in un palazzo di sei piani nel centro di Londra è divampato un incendio questa mattina. Lo riporta il Mail online, che pubblica un video in cui si vede una densa colonna di fumo nero levarsi dall'edificio.