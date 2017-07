16 luglio 1965: i presidenti di Italia e Francia inaugurano il tunnel del Monte Bianco

Era il 16 luglio 1965 Il presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Saragat e il presidente della Repubblica francese Charles De Gaulle, inaugurano il tunnel del Monte Bianco. La sua lunghezza è di 11,6 km. La parte più lunga si trova in territorio francese. È rimasto per lungo tempo il traforo autostradale più lungo al mondo. Per il presidente francese collega due regioni da sempre collegate "per sangue, lingua e sentimento". Il tunnel sarà aperto al traffico 3 giorni dopo.