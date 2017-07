San Marino precursore nella "Bioetica delle catastrofi"

Il Comitato di Bioetica ha adottato un documento che verrà illustrato anche al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite

Il Comitato Sammarinese di Bioetica ha approvato un documento sulla bioetica delle catastrofi. Un tema, purtroppo di stretta attualità, sia a causa dei disastrosi fenomeni naturali, sia per le guerre e altre catastrofi causate dall'azione dell'uomo. San Marino è stato il primo paese ad adottare un documento del genere ma presto verrà presentato alla comunità internazionale.





A quali principi etici ispirare l'azione di fronte alle catastrofi? Come deve comportarsi il soccorritore, il giornalista, il personale sanitario, di fronte ad una tragedia, come un terremoto, la devastazione della guerra. Nessuno, finora, aveva stilato un documento con le linee guida e l'ha fatto per la prima volta il Comitato Sammarinese di Bioetica, avvalendosi anche di esperti esterni, con il coordinamento della Vicepresidente del Comitato, la professoressa Luisa Borgia .

(In video il commento della professoressa Borgia)