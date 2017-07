Boldrini su ius soli: "Da approvare entro la fine della legislatura. Senza integrazione si favorisce la rabbia"

La presidente della Camera: "Risparmiati 350 milioni di euro dal 2013 al 2017"

A Montecitorio la consueta cerimonia del ventaglio, con la stampa parlamentare. Per la presidente della Camera l'occasione di fare un bilancio su questo anno di attività.

È cinese l'artista autrice del Ventaglio 2017, Zhou Jiaxuan, per la quale ogni filo utilizzato per comporre l'opera rappresenta ognuno di noi. “Per preservare il pianeta non spezziamo i nostri legami”, ha poi scritto su Twitter la presidente della Camera Laura Boldrini, che davanti alla stampa parlamentare ha voluto toccare i temi più scottanti del momento, primo fra tutti l'immigrazione.

Senza integrazione si favorisce lo scontro, prosegue, e lo strumento principe dell'integrazione è solo la cittadinanza. Inevitabile il riferimento all'affossamento, finora momentaneo, della legge sullo ius soli.

Infine le spese della Camera, spending review severa anche nel 2017, e per il sesto anno consecutivo, Montecitorio spenderà 157,6 milioni di euro in meno rispetto al 2011, e restituirà allo Stato 80 milioni.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento di Laura Boldrini presidente della Camera dei Deputati