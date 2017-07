Decreto vaccini, protestano gli antivax fuori dal Senato

Palazzo Madama e strade limitrofe interdetti al traffico veicolare e pedonale per la manifestazione

Mentre in Senato prosegue la discussione sul decreto vaccini, lentamente poiché gli emendamenti sono oltre 300, fuori da Palazzo Madama si sono ritrovati i cosiddetti "antivax" per protestare. Erano qualche centinaio, ma la polizia ha dovuto bloccare il traffico veicolare e pedonale davanti al Senato e nelle strade limitrofe a causa della manifestazione. Al grido di "venduti, venduti", i protestanti contestano il contenuto del decreto, che eleva a 10 i vaccini obbligatori per i bambini. Inizialmente erano 12 ma è passata la modifica, per cui il decreto dovrà tornare alla Camera per l'approvazione finale: il 6 agosto però, il decreto scade poiché era stato approvato col carattere d'urgenza, quindi entro quella data deve essere convertito in legge.



