Sanità: medico giapponese sul Titano per due innovativi interventi endoscopici

Lo specialista giapponese Jun Hamanaka in visita a San Marino su invito dell'Iss per seguire due interventi in programma domani e giovedì e che riguardano un cancro allo stomaco in fase iniziale e una lesione displastica sempre allo stomaco. Verrà utilizzata una particolare tecnica nata in Giappone - la dissezione sottomucosa endoscopica - molto efficace proprio per il trattamento delle neoplasie localizzate alla mucosa. Si tratta di una procedura che rispetto alle precedenti consente una migliore precisione e di intervenire anche su lesioni di maggiori dimensioni. La visita e gli interventi sono frutto degli accordi stretti con il Policlinico “Gemelli” dell’Università Cattolica di Roma, area Gastroenterologica diretta dal Prof. Antonio Gasbarrini (nella fattispecie la Endoscopia Operativa del Prof. Costamagna, con la cui equipe collabora il Dr. Hamanaka) e l’Istituto per la Sicurezza Sociale e in particolare l’equipe degli endoscopisti della UOC Medicina Interna diretta dalla Dr.ssa Maria Loredana Stefanelli.