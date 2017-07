Anis: "Non si è mai visto un Segretario all'Industria andare contro le imprese"

Dura presa di posizione di Anis che in una nota stampa in cui rivendica la scelta di scendere in piazza per difendere il diritto di fare impresa, punta il dito contro il Segretario all'industria, accusato di avere aizzato il popolo di facebook contro l'imprenditore che ieri ha permesso ai dipendenti di salire sul Pianello senza rinunciare a parte dello stipendio, al pari dei sindacalisti che erano già in piazza. L'associazione degli Industriali ricorda che quel datore di lavoro ha nel Segretario il rappresentante istituzionale delle proprie istanze. “Ad oggi- scrive Anis- non si era mai visto un Segretario all'Industria andare contro alle imprese. Che hanno bisogno di essere aiutate a crescere, non con sovvenzioni ma con interventi normativi per migliorare la loro operatività”.