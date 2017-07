Approvazione Codice Deontologico dei Giornalisti: la posizione di Rtv

La redazione giornalistica di San Marino Rtv esprime rammarico riguardo al modus operandi con il quale il Consiglio Grande e Generale ha trattato la questione del Codice Deontologico degli Operatori dell'Informazione. Il testo, redatto dal Direttivo e approvato dall'Assemblea della Consulta per l'Informazione, non è stato subito ratificato - come da noi auspicato - ma discusso ed emendato prima di essere sottoposto a votazione ed infine approvato. I giornalisti di San Marino Rtv non possono accettare che sia la politica a determinare o "vistare" regolamenti e procedure professionali e ricordano che come dipendenti di una consociata seguono e condividono il codice deontologico Rai. Confidano, infine, ci siano ancora margini per un ripensamento e si riuniranno in assemblea per discutere l'opportunità di iniziative a tutela della libertà di stampa.