Charlie Gard: il Congresso degli Stati Uniti gli concede la cittadinanza

Il Parlamento americano ha dato la cittadinanza Usa a Charlie Gard in modo che il piccolo ricoverato all'ospedale londinese Great Ormond Street possa essere curato nel Paese: lo riporta il Mail online. Non è chiaro ancora se, in seguito alla decisione, l'ospedale britannico sarà costretto a dimettere il piccolo in quanto cittadino statunitense. Intanto si apprende che l'incontro a Londra cui ha partecipato anche un team di specialisti stranieri guidati da un neurologo americano, non è servito a convincere i medici britannici, i quali sono ancora del parere che il piccolo debba essere lasciato morire.