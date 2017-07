Libertà di stampa. Rtv: interviene l'Azienda

"La Radiotelevisione di Stato della Repubblica di San Marino ha seguito con preoccupata attenzione il dibattito che si è svolto oggi e che di fatto è andato a toccare alcuni elementi propri della libertà di stampa.

L'Azienda non può tollerare e non tollererà nessun tipo di condizionamento o di interferenza si dovesse mai manifestare da parte di nessun potere - forte e debole che sia, qualsiasi esso sia - volto a condizionare l'operato dei propri giornalisti e del loro impegno con il pubblico e per il servizio pubblico.

I giornalisti, gli operatori della informazione e tutto il personale della Rtv hanno da sempre come riferimento dovuto, apprezzato e condiviso il Codice deontologico Rai, oltre ai principi generali espressi nello statuto aziendale della San Marino Rtv e l'Azienda è da sempre con loro.

In un contesto che sarebbe stato peraltro e per molte ragioni più opportuno che si fosse limitato alla ratifica o meno del testo presentato dalla Consulta dei Giornalisti, bene ha fatto comunque il Segretario di Stato alla Informazione Podeschi a evidenziare in Consiglio Grande e Generale su quali basi si poggi in qualsiasi democrazia il principio della massima e assoluta autonomia della stampa.

Correttezza, professionalità, responsabilità sono gli strumenti e la garanzia della stampa in qualsiasi democrazia e come tali devono essere salvaguardati nell'interesse di tutti. La nostra libertà, ha scritto un grande Presidente degli Stati Uniti d'America, dipende dalla libertà di stampa che non può essere limitata in alcun modo senza che vada perduta".



La Direzione Generale della San Marino Rtv