I repubblicani salvano l'Obamacare, schiaffo a Trump



Nuovo schiaffo a Donald Trump sull'Obamacare, con una sequenza di colpi di scena che hanno segnato il definitivo affossamento del tentativo di ribaltare la riforma sanitaria voluta da Barack Obama. Dopo l'annuncio che altri due 'dissidenti', Lee e Moran, si opponevano al testo, la leadership repubblicana al Senato ha dovuto riconoscere di non avere i voti per spingere oltre la sua proposta, in forma di un disegno di legge recentemente rivisto, per revocare e sostituire la riforma targata Obama. È stata approvata soltanto la revoca dell'Obamacare. ''Adesso lasciamo che l'Obamacare fallisca. E poi ricominciamo'' ha commentato il presidente. Trump infatti sostiene che la responsabilità del fallimento non sarebbe sua, ma se trenta milioni di americani restassero senza assicurazione mentre lui è presidente, difficilmente non gli rinfaccerebbero alcuna responsabilità. Revocare e rimpiazzare la riforma sanitaria di Obama, una delle promesse centrali nella campagna presidenziale di Donald Trump, è forse ormai una chimera.