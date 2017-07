Università: "Aperte le iscrizioni al Corso di abilitazione all’insegnamento nella scuola sammarinese"

Aperte le iscrizioni per una nuova edizione del Corso di formazione abilitante all’insegnamento nella scuola media inferiore e scuola secondaria superiore, della lingua inglese nella scuola elementare e dell’educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa, rivolta agli aspiranti ‘prof’, è riservata a cittadini o residenti nel territorio sammarinese. Nell’ambito dell’istruzione, inoltre, iscrizioni aperte per il Corso di specializzazione per il sostegno didattico e l’inclusione, con laboratori su tecnologie per la riduzione dell’handicap, disabilità sensoriali e disabilità cognitive. Ulteriori informazioni sul sito dell'Università di San Marino www.unirsm.sm.