21 luglio 1960: Bandaranaike, la prima donna premier



Forse il suo nome rimane sconosciuto ai più, ma Sirimavo Bandaranaike, esponente politico dello Sri Lanka, ha un primato che nel 2017 vale ancora la pena raccontare: è stata infatti la prima donna della storia ad aver ricoperto la carica di primo ministro di uno Stato. A 44 anni, in seguito alla morte del marito Solomon, assume il governo del proprio paese che, a fasi alterne, guiderà fino al 2000, anno in cui si ritirerà per motivi di salute.



Una sorte toccata, 14 anni dopo, anche a Isabel Martínez de Perón alla morte del marito Juan Domingo Perón, ereditando così la presidenza dell'Argentina e diventando la prima donna ad assumere la carica di Capo di Stato.