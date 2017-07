Morbillo, Oms: “Italia fanalino di coda in Ue”

L'Italia sta diventando "fanalino di coda in Ue" per i casi di morbillo e "non basterà il decreto sull'obbligatorietà dei vaccini per risolvere il problema". È perentorio il giudizio di Flavia Bustreo, Assistente Direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, il cui richiamo giunge proprio nella giornata in cui si è concluso in Senato l'esame degli emendamenti al decreto legge sui vaccini, la cui approvazione dovrebbe avvenire oggi. Passato fra l'altro l'emendamento che prevede la possibilità di prenotare i vaccini nelle farmacie.