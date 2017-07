I Radicali in piazza Montecitorio impartiscono lezioni su come si coltiva la cannabis

Atto provocatorio contro la possibilità che la legge sulla legalizzazione non arrivi completa in Aula

I radicali italiani sono tornati in piazza per difendere la legge sulla legalizzazione della cannabis. Temono che in Aula arrivi un testo “amputato”: per questo, davanti a Montecitorio, hanno inscenato una coltivazione diretta di erba.



Meglio autocoltivare la cannabis che comprarla sul mercato nero. Ne sono talmente convinti i radicali italiani, che a Montecitorio hanno tenuto una vera e propria lezione di autocoltivazione, cosa che per la legge italiana è reato e anche molto grave, mentre al contrario si possono tranquillamente detenere e vendere semi. In ballo, spiega il segretario Riccardo Magi, c'è la legge sulla legalizzazione, che rischia di arrivare monca in Aula: in commissione Giustizia stanno pensando di portarvi solo la parte relativa alla cannabis terapeutica, mentre i radicali chiedono una riforma complessiva, anche su produzione, commercio e, appunto, autocoltivazione. Dalla nostra, dicono, abbiamo il parere della direzione nazionale antimafia e di parecchi magistrati.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Riccardo Magi, segretario nazionale Radicali Italiani