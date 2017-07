Cancro alla mucosa: stanno bene i due pazienti dopo gli interventi in endoscopia

In questi giorni all'Ospedale di San Marino sono stati eseguiti due interventi con una innovativa tecnica endoscopica per il trattamento di neoplasie alla mucosa del tubo digerente. E' una tecnica nata in Giappone e a seguire gli interventi è stato invitato il dottor Hamanaka.





Il dottor Jun Hamanka, 41 anni, di Yokohama, ha lasciato per qualche giorno il Policlinico Gemelli di Roma, per seguire direttamente due interventi in endoscopia: un cancro allo stomaco in fase iniziale e una lesione displastica, sempre allo stomaco.

Nell'equipe che ha effettuato gli interventi anche il dottor Federico Barbaro, medico specialista in gastroenterologia.

(In video le dichiarazioni di: Jun Hamanaka

Specialista endoscopia digestiva - Gemelli;

Federico Barbaro, Specialista gastroenerologo Iss;

Maria Loredana Stefanelli, Direttore Uoc Medicina Interna Iss)