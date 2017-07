Ryanair torna a Rimini "nel 2017 termina la fase zero"

Il Fellini pronto al decollo

Il giorno dopo l'annuncio del ritorno di Ryanair a Rimini siamo stati all'aeroporto Fellini per documentare lo stato di salute dello scalo, che con il ritorno della compagnia irlandese, sembra pronto ad un nuovo decollo. La notizia è stata ufficializzata ieri dalla Ryanair, che ha annunciato il primo volo dalla primavera del 2018, con nuovi collegamenti diretti in Europa. Per il momento il Fellini è concentrato su Mosca, San Pietroburgo e destinazioni riconducibili all'interno del blocco ex unione Sovietica, per il futuro Airiminum punta all'Europa: le negoziazioni tra la società che gestisce il Fellini e Ryanair per individuare le rotte migliori proseguiranno nei prossimi mesi “Stiamo concludendo la fase zero- ha spiega l'amministratore delegato Leonardo Corbucci- che da zero ci ha condotto a 300mila passeggeri”.