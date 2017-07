Disabilità: prosegue l'impegno, anche nei mesi estivi, della Commissione CSD ONU

La Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convezione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, prosegue nel suo impegno per la promozione - ed il controllo – delle normative in materia. Il focus – in questi mesi estivi – è soprattutto sulla zona turistica del Titano, per fare di San Marino un Paese concretamente accessibile. Viene sottolineato allora che gli alberghi, in pochi anni, si sono attrezzati alla piena accessibilità alla disabilità fisica; alcune strutture, inoltre, hanno aderito al progetto “Autismo Friendly Beach”, già attivo nella Riviera Romagnola. Bene anche i trasporti: con l'accesso gratuito alla funivia per le persone con disabilità e la possibilità di avere a disposizione Try-Ride, da applicare alla carrozzina per poter raggiungere tutti i punti di interesse turistico. Grazie alla collaborazione delle Segreterie alla Sanità e al Turismo, inoltre, a breve sarà attivo un info-point sull'accoglienza per le persone con disabilità. Sarà poi erogata una Mobility Card che permetterà l'accesso gratuito ai trasporti, ai luoghi culturali e ai servizi di utilità. C'è da aggiungere che - anche su pressione della Commissione – è stato chiesto alla Segreteria Esteri di aderire alla appena varata European Disability Card, per l'accesso – in forma gratuita o a tariffe agevolate, ad una lunga serie di servizi. Con il Segretario di Stato Michelotti, infine, è stato aperto un confronto per risolvere i problemi rappresentati da gradini e dislivelli, ancora molto presenti sul territorio. La Commissione CSD ONU ha identificato 8 ambiti d'azione principali - dalla raccolta dati, all'accessibilità; dall'inclusione alla salute -, e interverrà sulla situazione dei disabili anche mediante strategie e piani d'azione in collaborazione con tutte le Istituzioni.



